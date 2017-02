Il 27 aprile, presso l’Aula Magna dell’Università degli Studi La Sapienza di Roma, si è svolta la V edizione del Premio Internazionale Medaglia d’oro Maison des Artistes 2016, evento patrocinato da Roma Capitale e organizzato dall’Associazione “Maison des Artistes”, attiva nella promozione e diffusione della cultura dal 2012. Nel Consiglio Direttivo dell’associazione: il Presidente Ing. Vittorio Barbagiovanni, il Segretario Generale Dott. Luigi Oppido, il Tesoriere Prof. ssa Alessandra Ballerino e i consiglieri: M° Gabriella Artale, Dott. Roberto Danieli, Rag. Rino Ferraro, Dott. Eugenio Morgia, Prof. ssa Adriana Morelli, Prof. ssa Elsa Petillo, Dott. ssa Viviana Normando, Dottssa Paola Zanoni, giornalista e conduttrice televisiva nonché presentatrice della serata di gala.

L’Associazione, avente come mission la diffusione della cultura scientifica e artistica ha riconosciuto personalità di spicco distintesi, ognuno nel proprio ambito di competenza, non soltanto professionalmente ma anche per l’impegno sociale e i valori umanitari dimostrati in anni di carriera. A ricevere il Premio Internazionale medaglia d’oro Maison des Artistes 2016 : Banda della Polizia di Stato (diretta dal M° Maurizio Billi), già riconosciuta a livello internazionale tra le migliori orchestre di fiati, “per l’alta professionalità artistica mostrata nella sua attività e quale importante veicolo della musica italiana nelle piazze in italia e all’estero”. Lino Banfi (attore, scrittore, conduttore televisivo e sceneggiatore) “per la brillante carriera di attore, scrittore, conduttore televisivo e sceneggiatore, in difesa dei valori positivi della famiglia e per l’impegno profuso in qualità di testimonial dell’Unicef-Italia a favore dei più deboli”. M° Davide Dellisanti (Pianista concertista) “per l’impegno e totale abnegazionedi artista che divulga la musica classica e operistica, con alta preparazione pianistica e profonda sensibilità di esperto del vasto repertorio operistico e classico. Allo stesso viene riconosciuta altresì una geniale vena manageriale a livello internazionale”. M° Dina Guetti (Direttore di Coro e d’Orchestra, cofondatrice del Coro Cantores in Laetitia, con l’appoggio dell’International Music Institute (I.M.I.) di Roma, socia benemerita dell’Associazione Nazionale Carabinieri) “per l’alta professionalità artistica e l’intensa attività concertistica”. Edoardo Guarnera (cantante opera lirica e operetta, attore) per la magistrale conduzione di spettacoli, da l’Operetta al Musical, “quale protagonista indiscusso, per professionalità e talento di cantante e attore”. Ana Lushi Andriuoli (Soprano, Master Class Renato Bruson – Teatro dell’Opera e Accademia di S. Cecilia) “per l’intensa attività concertistica nazionale ed europea riscuotendo un grande successo di pubblico e di critica, per la sua arte interpretativa e per le raffinate tonalità della sua voce carezzevole”. M° Giulio Menichelli (Violinista) per la professionalità artistica dimostrata con la seguente motivazione: ”giovane violinista diplomatosi a soli 16 anni, che, già premiato come miglior allievo del Conservatorio S. Cecilia di Roma, si esibisce con le più importanti istituzioni musicali in Italia e all’estero contribuendo a tenere alta la grande tradizione violinistica italiana”. M° Giorgio Merighi (Tenore) “per una carriera internazionale, apprezzato in tutti i teatri importanti del mondo per la vocalità e per la scrupolosa preparazione e duttilità attoriale”.

M° Ennio Morricone (Musicista, Direttore d’Orchestra, due European Film Awards, tre Golden Globe, Premio Oscar alla carriera nel 2007 per i suoi contributi magnificenti e sfaccettati all’arte della musica da film e Premio Oscar nel 2016 per le partiture del film di Quentin Tarantino, The Hateful Eight, per cui si è aggiudicato anche uno dei tre Golden Globe. Ha anche vinto t re Grammy Awards, un Polar Music Prize, undici Nastro d’Argento, un Leone d’Oro alla carriera e dieci David di Donatello). L’Associazione Maison des Artistes, grata al Maestro per aver accettato questo piccolo riconoscimento, dedicato soprattutto alla sua grande dimensione umana ed artistica, gli assegna il Premio Internazionale Maison des Artistes 2016, sottolineando come “questo straordinario successo, che ha dato lustro al genio musicale italiano, non ha minimamente inciso sul suo stile semplice e sobrio e sulla dichiarata voglia di fare sempre meglio e di più.” M° Giuseppe Pannarale (Direttore d’Orchestra, compositore, strumentista, Docente del Conservatorio di Bari, Fondatore e Direttore dell’Orchestra Sinfonica “I Sarromusici” dell’Ass. Musicale Domenico Sarro di Trani) “ per la professionalità manifestata da mirabile Direttore d’Orchestra, Compositore, Strumentista ”.

Dott.ssa Elisabetta Angela Papagni (Presidente Fondazione European Arts Academy “Aldo Ciccolini” di Trani, Responsabile Operatività BNL-BNP Paribas) “per la grande professionalità mostrata, famosa per i corsi di alta formazione musicale per il concertismo a livello nazionale ed internazionale e per i grandi e meritori successi ottenuti, attraverso gli anni, per la sua encomiabile attività svolta nel campo del Management Finanziario Italiano ed Estero.” Matteo Pomposelli (Enfant prodige del pianoforte, a soli dieci anni di età già Ibla Grand Price vincitore al concorso di ben tre premi: Outstanding Musician Award, Best Young Talent Award e Berkovich Special Mention) “per la tecnica virtuosistica, la raffinata qualità del suono e l’eccezionale maturità musicale, che suscitano lo stupore e l’entusiasmo anche di professionisti accreditati che riconoscono nella sua arte il mistero del prodigio”. M° Sahara Singh (Arpista concertista) “per le straordinarie doti interpretative di musica argentina ed internazionale, grazie al virtuosismo innovativo della sua Arpa Paraguaiana”. Un gala, quello di mercoledì 27 aprile che ha visto succedersi sul palco musicisti, direttori d’orchestra, artisti, conduttori tv, medici, tutti accomunati dall’ amore per la cultura in senso lato.

Dopo il saluto di benvenuto della presentatrice, l’evento è stato inaugurato dalla Banda della Polizia di Stato che ha trasportato gli animi del pubblico passando dall’inno di Mameli ai toni allegri e meridionali della Tarantella rossiniana, alla magniloquenza del Va’ Pensiero per poi congedarsi con l’imponente Marcia Trionfale di Verdi. Durante la premiazione artisti e musicisti si sono esibiti sul palco dell’Aula Magna dando prova della propria professionalità: commuovendo, incantando e sbalordendo il pubblico, come nel caso dell’enfant prodige Matteo Pomposelli che si è esibito con grande disinvolt ura nonostante la giovanissima età, (Chopin – Variations Brillantes op.12). La manifestazione si è svolta in un’atmosfera di grande attenzione da parte del pubblico che ha apprezzato l’impegno e l’attività dell’associazione Maison des Artistes partecipando intimamente alle performance di musicisti e attori, tutti di indubbia, grande, levatura artistica. Il Maestro Ennio Morricone è stato contattato telefonicamente ed è stato presente in vivavoce (il particolare non è irrilevante, perché espressione di quanto ideali e mission dell’associazione Maison des Artistes siano stati vivi e presenti per tutta la serata: un’associazione che vuole premiare, encomiare, mettere in risalto i valori umani, l’etica, il rispetto verso il prossimo, i valori sociali e professionali di quanti hanno contribuito e contribuiscono col proprio lavoro ed operato allo sviluppo e diffusione della cultura in tutte le sue sfaccettature). Morricone, che già aveva avvisato, scusandosi col Presidente Ing. Barbagiovanni della sua impossibilità a ritirare il premio per problemi personali, ha ringraziato il pubblico e l’Associazione per il premio conferitogli dimostrando, ancora una volta, la sua grande dimensione umana.

La serata procede con l’esibizione degli artisti premiati e, musicalmente, con brani tratti dal repertorio classico e operistico sino alla milonga. Da Paganini, (Capriccio n.24, eseguito dal violino M° Menichelli e M° Gabriella Artale pianoforte) a Verdi (Trovatore, Tacea la notte placida – Ana Lushi Soprano e M° Aleksander Gashi pianoforte) ad una Fantasia su temi d’opera (M° Dellisanti al pianoforte) , a Sentimiento Gaucho eseguito dall’Arpa Paraguaiana di Sahara Singh.

Il Premio Internazionale Maison des Artistes 2016 è stato consegnato anche a personalità rappresentative della cultura scientifica e medica che si sono distinte per professionalità e per aver incentivato lo sviluppo della ricerca in Italia e all’estero, per la fervida attività chirurgica, per aver contribuito a sviluppare in modo significativo le conoscenze nel campo della trapiantologia epatica, renale, polmonare e pancreatica associate all’anestesia e alla Terapia Intensiva, per l’attività di ricerca svolta nella cardiologia interventistica con l’uso di tecniche innovative. A ricevere la medaglia d’oro Maison des Artistes 2016: Il Prof. Dott. Mauro Brogi, Specialista in Neuropsichiatria, codirettore e fondatore del Reparto di Neurologia dell’Ospedale San Giovanni-Addolorata, Pres. Società dei Neurologi e Neurochirughi ospedalieri, Dir. della Rivista di Neurobiologia, il Prof. Dott. Giuseppe Grimaldi, Direttore del Centr o di Fertilità di coppia e della Scuola di formazione Grimaldi Medical di Roma, il Prof. Dott. Pietro Luchetti, Chirurgo Oculista, Direttore Sanitario del Centro MVM – Microchirurgia Villa Massimo il Prof. Dott. Francesco Pugliese, Professore Associato di Anestesiologia Università degli Studi La Sapienza di Roma e Resp. dell’ Unità Operativa Dipartimentale Anestesia e Terapia Intensiva nei trapianti d’organo, il Prof. Dott. Francesco Romeo, Dir. U.O.C. Cardiologia Interventistica UTIC – Policlinico Università Tor Vergata di Roma il Prof. Dott. Federico Venuta, Chirurgo Toracico Policlinico Umberto I, Professore Ordinario di Chirurgia Toracica all’Università di Roma Sapienza e Direttore dell’Unità Operativa di Chirurgia Toracica e Trapianto Polmonare del Policlinico Umberto I.

Dopo l’encomio del Presidente che ha anche ringraziato quanti hanno collaborato alla realizzazione della V edizione del premio, il Segretario Generale Dott. Luigi Oppido sottolineando l’impegno nel sociale dell’Associazione Maison des Artistes ha sensibilizzato il pubblico e i soci alla questione delle emissioni nocive ribadendo la necessità di una loro riduzione, invitando tutti a modificare il proprio stile di vita, seppur con piccoli gesti quotidiani, ognuno nel suo piccolo, al fine di creare una nuova coscienza ecologica.

L’evento di mercoledì scorso si è svolto in un clima festoso e partecipato e rappresenta, ormai giunto alla sua quinta edizione, un momento dove la cultura viene non semplicemente premiata ma soprattutto vissuta in prima persona, come esperienza necessaria, oggi più che mai, per il risveglio delle coscienze e soprattutto come topos della cultura stessa.

Luisa Ciancimino