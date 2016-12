Mannarino, il nuovo album «Apriti cielo» in arrivo il 13 gennaio: il primo singolo è già virale

Il brano “Apriti cielo”, primo singolo estratto dall’omonimo album di MANNARINO (in uscita il 13 gennaio) su Spotify ha già superato in dieci giorni 160.000 streaming oltre ad aver raggiunto il 1° posto della classifica dei brani più virali. In pochi giorni inoltre il videoclip del brano ha quasi 300.000 views su Vevo e per l’atteso ritorno live del cantautore, con il tour di APRITI CIELO, sono già stati venduti oltre 20 mila biglietti in sole 6 settimane.

“Apriti cielo”, in uscita il prossimo 13 gennaio, è disponibile in pre-order su iTunes, dove sono svelati i titoli delle nove tracce, oltre al singolo “Apriti cielo”, che compongono l’album: Roma, Apriti Cielo, Arca di Noè, Vivo, Gandhi, Babalú, Le Rane, La Frontiera e Un’estate. Questa la tracklist del quarto album di uno dei cantautori più amati della scena.



L’uscita dell’album “Apriti Cielo” anticipa i live in programma a partire da marzo 2017. Il 25 marzo MANNARINO si esibirà live per la prima volta al PalaLottomatica di Roma, con quella che si preannuncia come una grande festa, tra ritmi travolgenti e intense interpretazioni.

Il concerto del 25 marzo ha registrato in sole 4 settimane il sold out, permettendo l’apertura di una seconda data al Palalottomatica, in calendario il 26 marzo 2017.

APRITI CIELO Tour vedrà Mannarino esibirsi nelle principali città italiane: Pala Lottomatica di Roma (25 e 26 marzo), Estragon di Bologna (28 marzo), Nelson Mandela Forum di Firenze (31 marzo), Gran Teatro Geox di Padova (1 aprile), Fabrique di Milano (3 aprile), Teatro della Concordia di Torino (6 aprile), PalaSport Giovanni Paolo II di Pescara (8 aprile), Casa della Musica di Napoli (10 aprile).

I biglietti sono in vendita su www.ticketone.it e presso i punti vendita autorizzati.

Per i disoccupati e i bambini di età inferiore ai 10 anni, saranno disponibili da lunedì 28 novembre, in tutti i punti vendita TicketOne, un numero limitato di biglietti al prezzo ridotto di €10,00 più diritti di prevendita. Maggiori informazioni su www.vivoconcerti.com.